15-Jährige soll Halbbruder (3) erstochen haben

Wie diverse deutsche Medien sowie das Polizeipräsidium Bielefeld berichten, soll im nordrhein-westfälischen Detmold ein 15-jähriges Mädchen ihren dreijährigen Halbbruder in einem Mehrfamilienhaus getötet zu haben. Dies hätten Ermittlungen der Polizei ergeben.

Die Polizei geht nach bisherigem Ermittlungsstand davon aus, dass die Jugendliche dem Buben am Mittwochabend mit einem Messer tödliche Verletzungen zufügt hat. «Die Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung», heisst es in dem Bericht. Wo die Jugendlichen sich derzeit befindet ist weiterhin unklar, genauso wie die Hintergründe der Tat. Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei leiteten am Donnerstag deshalb eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Teenager ein.

(rab)