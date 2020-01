15-Jähriger auf Bauernhof getötet

Kurz nach Mitternacht ist es in Heilbronn zu einer schweren Auseinandersetzung auf einem Bauernhof gekommen. Die Polizei erhielt um 1 Uhr einen Notruf. Vor Ort trafen die Polizisten auf drei schwer verletzte Personen. Ein 15-Jähriger erlag noch am Tatort seinen Verletzungen. Sein 17-jähriger Bruder und 54-jähriger Vater wurden schwer verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort die Spuren. «Es sind noch viele Dinge unklar, wir gehen aktuell aber davon aus, dass sich die Tat innerhalb der Familie abgespielt hat», sagt ein Polizei-Sprecher zu «Bild».

Gemäss den Behörden lebten die beiden Söhne zusammen mit ihrem Vater auf dem Bauernhof. Ob sich auch die Mutter im Haus befand, ist unklar. Auch wer die Polizei alarmierte, konnten die Behörden bisher noch nicht sagen.

Erst am Freitag ist es in Rot am See zu einer schweren Bluttat gekommen. Ein 26-Jähriger erschoss sechs Personen. Bei den Opfern handelt es sich um drei Männer im Alter von 36, 65 und 69 Jahren sowie drei Frauen im Alter von 36, 56 und 62 Jahren. Unter ihnen befinden sich auch Vater und Mutter des Täters.

(fur)