15-Jähriger stirbt nach Überfall – Familie rächt ihn

Bei einem versuchten Raubüberfall auf einen Polizisten in Zivil ist in Neapel ein 15-Jähriger tödlich verletzt worden. Der Polizist wehrte sich mit seiner Dienstwaffe und traf den Jugendlichen dabei am Kopf und in der Brust, wie das italienische News-Portal open.online berichtet.

Der Teenager wurde in ein Spital gebracht, starb dort jedoch kurz darauf. Dutzende Verwandte, Freunde und Bekannte randalierten daraufhin in der Notaufnahme des Spitals. Mit Feuerlöschern gingen sie auf Geräte und Scheiben los, zerstörten Schreibtische und entwendeten eine Krankentrage, wie die Polizei mitteilte.

Zudem seien vor dem zuständigen Polizeirevier Schüsse abgegeben worden. «Ich verstehe den Schmerz, aber diese Reaktion ist in keinster Weise gerechtfertigt», sagte Ciro Verdoliva, Direktor der lokalen Gesundheitsbehörde.

Er dankte dem Personal, dass es seine Arbeit fortgeführt habe – und auch Personen behandelt habe, die beim Angriff auf der Notfallstation gewesen und leicht verletzt worden seien.



(scl)