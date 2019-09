17 Monate altes Mädchen überlebt Texas-Amoklauf

Nach einer Verkehrskontrolle im US-Bundesstaat Texas hat ein Schütze scheinbar wahllos das Feuer eröffnet und sieben Menschen getötet. Rund 20 Menschen wurden verletzt. Unter den Verletzten war wie CNN berichtet auch die 17 Monte alte Anderson Davis. Ein Splitter der abgefeuerten Kugeln landete in ihrer rechten Brust, «Gott sei Dank nicht tief», sagte Mutter Kelby Davis gemäss der Spendenplattform Gofundme, wo bereits über 186 000 Dollar gesammelt wurden.

Anderson hat zudem ein Loch in Unterlippe und Zunge und ihre Zähne wurden herausgeschlagen. Doch für die Eltern ist das Wichtigste: «Unsere Tochter lebt, andere hatten an diesem Tag nicht so viel Glück». Und: Laut Ärzten soll die Kleine wieder vollständig genesen.

Baby Anderson Davis is recovering in the hospital after the #OdessaShooting. Her mother’s words are, “I pray that our community will continue to do what it does best and that is to be a community. A community of support, prayer, donation, love, and laughter.” pic.twitter.com/brnokFv69u