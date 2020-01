2 Polizisten bei Streit um Zwangsräumung getötet

Zwei Polizisten sind am Sonntag in Honolulu getötet worden. Die Tragödie begann, als eine Wohnung zwangsgeräumt werden sollte, wie «Hawaii News Now» berichtet. Der Mieter soll jedoch seine Vermieterin erstochen haben. Als die Polizei eintraf, eröffnete der Verdächtige das Feuer. Dabei wurden die beiden Beamten getroffen. Sie wurden in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wo sie starben.

Der Mieter legte in seinem Zuhause derweil Feuer. Kurz darauf stand es in Flammen. Die Feuerwehr musste jedoch warten, bis die Polizei die Lage unter Kontrolle hatte, bevor sie mit dem Löschen beginnen konnte. Das Feuer griff auf andere Häuser und Fahrzeuge über, darunter auch ein Polizeiauto, wie das Portal berichtet. Mindestens vier Häuser sollen zerstört worden sein, weitere wurden beschädigt. Mittlerweile seien einige der Brände unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht.

Verdächtiger soll tot sein

Zunächst war unklar, ob der Verdächtige sich auf der Flucht befindet. Später wurde jedoch seine Identität bekannt, laut Polizeiquellen soll er beim Vorfall ums Leben gekommen sein – vermutlich, als das Haus, in dem er sich noch aufhielt, in Flammen aufging. Laut dem Portal soll er polizeibekannt sein wegen seines gewalttätigen Verhaltens und falscher Notrufe.

Der Bürgermeister Honolulus, Kirk Caldwell, drückte auf Twitter sein Beileid für die Familie und Freunde der verstorbenen Polizisten aus. «Unsere Herzen gehen zu den Ersthelfern», schreibt er.

Our office is in communication with the Honolulu Police Department as more details about the circumstances around this horrific event come to light. Our hearts go out to the first responders who are on the scene as this event unfolds.