2 Tote beim Dreh eines Rap-Videos

Der Dreh eines Rap-Videos in Berwyn, einem Vorort von Houston im US-Staat Texas, endete am Freitagabend blutig. Als eine Gruppe Männer auf dem Parkplatz eines Bürokomplexes Aufnahmen für ein Musikvideo machten, wurden sie von Unbekannten angeschossen. In der Folge kamen zwei Menschen ums Leben, sieben weitere wurden verletzt. Vier von ihnen werden im Spital behandelt.

Wie Sheriff Ed Gonzalez gegenüber «CNN» schildert, sollen mehrere Personen «mit dem Auto oder zu Fuss» die Musiker und die Filmcrew überfallen haben. Die Polizei sei gegen 21.30 Uhr (Lokalzeit) wegen der Schiesserei alarmiert worden. Am Tatort entdeckten die Beamten zwei bereits verstorbene Menschen.

Die Ermittlungen laufen noch. «Das ist eine sehr ernste Situation – dies ist eine Wohngegend», sagte Sheriff Gonzalez. «Es wurden sehr viele Schüsse abgegeben.»



