20-Minuten-Reporterin berichtet von der Front

Aufgewirbelter Sand rieselt herab. Rauchsäulen steigen links und rechts der Strasse vor uns auf. Nur wenige Hundert Meter entfernt schlagen zwei Mörser ein, etwas später versetzen einen Explosionen von schwerer Artillerie für Sekunden in Schockstarre. Ob dies gezielte Angriffe sind oder lediglich eine Warnung? Ich schwitze unter meiner Schutzweste, das Shirt darunter ist durchnässt, die Hände sind trotz Hitze klamm und feucht. Der Puls rast. In diesem flachen Gelände gibt es keine Möglichkeit, sich zu schützen.

An diesem Nachmittag Ende Oktober sind wir nördlich von Tel Tamr unterwegs. Dieses Städtchen liegt genau auf der Grenze der «Sicherheitszone», die die Türkei in Nordsyrien einrichtet. Wir kommen keine zehn Kilometer weit. Unerwartet kommen uns Dutzende Kämpfer der Syrian Democratic Forces (SDF) entgegen, die sich gegen die türkischen Kräfte stellen.

«Wir wurden überrannt»

Diesem Militärbündnis gehören neben der kurdischen YPG auch arabische oder christliche Einheiten an. Sie haben sich angesichts der türkischen Offensive mit dem Regime des syrischen Machthabers Assad auf eine Art Zusammenarbeit geeinigt. Die Männer sind zu Fuss unterwegs, kein gutes Zeichen. «Unser Stützpunkt wurde aus dem Nichts angegriffen, die Türkei hat uns unter schweren Beschuss genommen, wir wurden überrannt», berichten sie.

Wir fahren in hohem Tempo zurück nach Tel Tamr. Im Spital, das längst auch als Informationsbasis gilt, kommen die ersten verletzten Kämpfer der überrannten Basis an. Am Morgen waren es noch Zivilisten aus umliegenden Dörfern.

Ein überraschendes Foto

Zu unserer Überraschung kommt auch eine Ambulanz mit einer grossen syrischen Flagge angefahren. Regimesoldaten tragen einen Verletzten hinein. Wir beäugen uns gegenseitig mit Misstrauen. Sie wissen bestimmt, dass wir aus dem Westen sind und kein Visum haben. Und wir wissen, dass sie uns deswegen jeder Zeit festnehmen und für Jahre in Damaskus ins Gefängnis stecken könnten. Denn wir sind illegal im Land, auf ein syrischen Visum wartet man mitunter über ein Jahr, weswegen die meisten seit Jahren problemlos über das irakische in das syrische Kurdengebiet einreisen.

Eine halbe Stunde lang wirft man sich verstohlene Blicke zu. Dabei bleibt es. Schliesslich bitte ich einen Regimesoldaten um ein Foto. Er sieht mit seinem Schnauz aus wie Bashar al-Assads kleiner Bruder. Er trägt keine Stiefel, sondern Turnschuhe, auch seine Uniform wirkt heruntergekommen – ein Indikator dafür, in welch schlechtem Zustand die syrischen Streitkräfte SAA nach rund acht Jahren Bürgerkrieg sind. Der Mann lächelt nicht. Er fragt allein, aus welchem Land wir kommen, bevor wir das Foto machen. Es ist ein Glück, «aus der neutralen Schweiz» sagen zu können.

Schweizer war vier Tage in Regime-Haft

Zuvor wäre so ein solches Foto undenkbar gewesen. Nicht umsonst flohen mit BCC, CNN und zahlreiche anderen ausländischen Journalisten sowie alle internationalen NGOs, als Assad im Zug der türkischen Offensive bekannt gab, seine Truppen neu in den Nordosten des Landes zu schicken. Dass diese Angst nicht unbegründet war, zeigte sich Anfang Oktober, als ein Schweizer Medienschaffender in der Stadt Qamishli von Regimetruppen festgenommen wurde. Nur dank der schnellen Reaktion von lokalen Kontakten und des entschiedenen Eingreifens der SDF kam der Schweizer nach vier Tagen wieder frei.

Angst bestimmt die Routenplanung

Auch wir, die wenigen Journalisten, die sich wegen der Aufrechterhaltung der Berichterstattung zum Bleiben entschlossen hatten, hatten Angst vor dem syrischen Regime. Heisst: Wir sprachen Routen ab, informierten uns über Whatsapp, wo neue Checkpoints auftauchen könnten, gaben durch, wo wir Konvois des Regimes sahen und in welche Richtung sie unterwegs waren.

Wie gross die Furcht vor einer Festnahme durch syrische Einheiten war, zeigte sich auch in der Nacht, bevor das Foto mit dem Regimesoldaten geknipst wurde und türkische Kräfte den SDF-Checkpoint überrannt hatten.

Hier hängen Bildnisse der Jungfrau Maria

Ich verbringe die Nacht in Tel Tamr mit einem holländischen Kriegsfotografen in einer Unterkunft von YPG-Kämpfern. Sie haben das Haus in Beschlag genommen, die eigentlichen Bewohner sind Christen gewesen. Auch sie sind geflohen - ob schon vor Jahren vor dem IS oder erst jetzt vor den herannahenden türkischen Kräften, bleibt unklar. Es hängen Holzkreuze an den Wänden und Bildnisse der Jungfrau Maria. Auch Sofas und Betten gibt es. Die Einrichtung ist von den Kurden-Kämpfern nicht angetastet worden, sie putzen die temporäre Unterkunft sogar penibel. Was für ein Unterschied zu den Schergen des IS, die in beschlagnahmten Häusern nur Verwüstung hinterliessen!

Es ist Freitagabend und bereits stockdunkel, und abgesehen vom Lebensmittelladen eines Christen im Ort sind alle Läden zu. Wir begnügen uns mit ölig tropfendem Thunfisch aus der Dose. Bereits gegen 18.30 Uhr überkommt mich eine bleierne Müdigkeit – wie weggeblasen, als plötzlich Maschinengewehrsalven losknattern. Weste an, Helm auf und ab ins nahe gelegene Ortsspital, der einzige Ort, wo es verlässliche Informationen und ein Dach mit gutem Ausblick gibt.

«Assad! Assad! Assad!», tönt es in der dunklen Nacht

Die Belegschaft hat sich auf dem Dach versammelt und späht in die Dunkelheit. Unruhe liegt in der Luft, alle warten auf den Bericht eines Ambulanzfahrers, der vorsichtig auf Erkundungstour gefahren ist. Der gut zwanzig Minuten andauernde Schusswechsel kann mehrere Ursachen haben. Hat das syrische Regime nun doch das Städtchen besetzt? Der IS einen Überraschungsangriffe lanciert? Sind etwa schon die Türken vor den Toren Tel Tamrs? Beunruhigende Gewissheit, als deutlich Schreie aus Dutzenden Kehlen durch die dicke Dunkelheit dringen: «Assad! Assad! Assad!» Selbst der sehr erfahrene holländische Kriegsfotograf wird etwas nervös. Sollten Regimetruppen den Weg aus der Stadt heraus mit Checkpoints zupflastern, wären wir eingeschlossen. Damaskus einfach für sieben Jahre, witzeln wir und lachen kein bisschen.

Der zurückgekehrte Ambulanzfahrer gibt Entwarnung. Einige Bewohner würden die Ankunft der syrischen Truppen feiern, die sich ausserhalb westlich der Stadt positionieren. «In die Stadt selbst und hierher ins Spital kommen die SAA-Soldaten nicht», hiess es. Am nächsten Tag zeigt sich, dass das falsch und doch richtig war. Auch die unter Beschuss gekommenen Soldaten der SAA werden im Spital von Tel Tamr versorgt. Dass dann sogar Fotos drin liegen würden, hätten wir uns vor zwölf Stunden nicht im Traum ausgemalt.

Kämpfe und Vertreibungen gehen weiter



Auch jetzt dauern die Kämpfe nicht nur vor Tel Tamr an. In der türkischen «Sicherheitszone» sucht man vergeblich nach Sicherheit. Islamistische Milizen vertreiben weiter Menschen, die Türkei hilft mit Luftschlägen und Drohnenangriffen nach – auch in Zeiten von vereinbarten Waffenpausen. Die Position der SDF und der ihr angeschlossenen Kurdenmiliz YPG hat nun die syrische Armee eingenommen. Sie erleidet fast täglich Verluste. Russische Patrouillenfahrzeuge kreuzen mitunter auf. Sie sollen verhindern, dass türkische und syrische Truppen aneinandergeraten. Selbst US-Fahrzeuge patrouillieren wieder vereinzelt in der Region, sie beschützen nun angeblich Ölfelder.

Die rund drei Wochen, die ich während der türkischen Offensive in Nordsyrien verbringe, sind geprägt von viel Hektik, viel Ungewissheit und vielen sich überschlagenden Ereignissen. Was bleibt als Erkenntnis? Gerade diese paar Wochen zeigen einmal mehr: Die grosse Politik trifft Absprachen auf glänzenden Tischen und dicken Teppichen. Was ihre Umsetzung für die Menschen am Boden bedeutet, die Haus und Hab und Gut und zu oft auch ihr Leben verlieren, davon können wir uns keine Vorstellung machen.