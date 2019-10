200 Polizisten suchen nach vermisster Britin (21)

Die britische Studentin Amelia Bambridge wird seit Donnerstagmorgen vermisst. Sie weilte in den Ferien in Kambodscha. Derzeit laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren, doch von Bambridge fehlt jede Spur.

Die 21-Jährige wurde zuletzt am Mittwochabend an einer Strandparty auf der beliebten Insel Koh Rong im Süden Kambodschas gesehen. Ihre Schwester sagt gegenüber Sky News: «Zum letzten Mal sprach ich mit ihr am Mittwoch. Sie wirkte glücklich und fand die Menschen in Kambodscha sehr freundlich.»

Familie vor Ort

Die Tasche und das Handy der 21-Jährigen wurden am sogenannten Police Beach gefunden, wo die Strandparty stattgefunden hatte – der Strand hat den Namen aufgrund der nahe gelegenen Wache.

Ein Sprecher der örtlichen Behörden sagt der

Nachrichtenagentur AFP: «Taucher durchkämmen das Meer um Koh Rong, während ein anderes Team den umliegenden Dschungel durchsucht.» Insgesamt sind fast 200 Soldaten und Polizisten auf der Suche nach Bambridge. Am Sonntagabend traf Bambridges Familie in Kambodscha ein. Sie sei in der nahe gelegenen Stadt Sihanoukville untergebracht.





(fss)