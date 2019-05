25 Euro Busse für Taube

Mit diesem Verkehrssünder hatte die Polizei im deutschen Bocholt nicht gerechnet. Mit 45 km/h statt der vorgeschriebenen 30km/h wurde eine Taube von einem Radar geblitzt.

Die Stadt stellte das Foto auf ihre Facebook-Seite. Passiert ist das Ganze bereits im Februar, doch die Auswertung der Bilder habe einige Tage gedauert, so die Stadt in einer Mitteilung.

Ente war noch schneller

Nach Abzug der Toleranz flog die Taube immer noch 12 Stundenkilometer zu schnell. Dies bedeutet eine Busse von 25 Franken. Vor einem Jahr wurde in der Gemeinde Köniz BE ein ähnliches Bild aufgenommen. Der damalige Übeltäter war ein Enterich. Er wurde sogar mit 52 km/h in der 30er-Zone geblitzt.

(fss)