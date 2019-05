38-Meter-Strandrutsche nach einem Tag gesperrt

Sie sollte das neue Highlight für Touristen an der Costa del Sol werden. In Estepona in Südspanien wurde eine 38 Meter lange Rutsche zum Strand gebaut. Nun ist sie wieder geschlossen – nur einen Tag nach ihrer Eröffnung. Der Grund: unzählige Verletzungen.

Aufgrund des hohen Gefälles – 32 bis 34 Grad – und der rutschigen Oberfläche wurde eine zu hohe Geschwindigkeit erreicht und die Menschen prallten gegen den Rand der Rutsche und flogen am Ende regelrecht in den Sand. Dies zeigen auch diverse Videos, die in den sozialen Medien kursieren.

Strandrutsche wieder zu

Ein Twitter-User fragt: «Wie lange wird es dauern, bis ein betrunkener ausländischer Tourist hier stirbt?»

Han inaugurado esto en Estepona y cuánto creéis que tardará en morirse un guiri borracho ahí? pic.twitter.com/sUohaD39f8 — Puchi ⏰🌈🍆👁️☀️ (@Pousshin) May 9, 2019

«Mehr als 1000 Menschen haben die Rutsche korrekt benutzt»

Ein weiterer Nutzer flucht wegen zugezogener Verletzungen an Ellenbogen und Unterarmen und nennt die Rutsche «ein Stück Sch***e». Wieder ein anderer freut sich für die lokalen Zahnärzte.

Estupenda idea el nuevo #tobogán de Estepona para comunicar estás calles. Los dentistas frotándose las manos 😂😂😂🤣 pic.twitter.com/UJV9R6tDrV — Sergio_py $tillHungry (@Sergiopy5) May 9, 2019

Bereits am Freitag reagierte der Stadtrat. Er erklärte: «Das in den sozialen Medien verbreitete Bild war ein Einzelfall. Mehr als 1000 Menschen haben die Rutsche korrekt und ohne Zwischenfälle benutzt.» Trotzdem haben sie eine Überprüfung beantragt, um den «Nutzern maximale Garantien zu bieten».

Der Stadtrat warnte ausserdem vor der falschen Benutzung der Rutsche. So sollte man zum Beispiel im Sitzen und nicht im Liegen rutschen.

(fss)