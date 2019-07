7700 Euro und 30 Tafeln Schoggi im Zug vergessen

Ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn hat einen Rucksack mit 30 Tafeln Schokolade und 7700 Euro zur Bundespolizeistation in München gebracht. Der 31-Jährige hatte den Rucksack am Bahnhof des Frankfurter Flughafens in einem ICE gefunden, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Als er das Gepäckstück keinem Passagieren zuordnen konnte, öffnete er es und entdeckte das Bargeld.

Nachdem der Zug an seinem Endbahnhof in München ankam, übergab der Mann den Rucksack an die Beamten der Bundespolizei. In dem Gepäckstück habe sich kein Hinweis auf den Besitzer befunden. Aus anderen Bundespolizeistationen, die auf der Strecke zwischen Dortmund und München liegen, gab es keine Hinweise auf einen Reisenden, der einen Verlust gemeldet hatte.

Bei der #Bundespolizei in #München wartet ein Rucksack, in dem sich mehr als 30 Tafeln Schokolade und 7.700 Euro Bargeld befanden, auf einen Abholer. Fundort am 2. Juli gegen 10 Uhr im ICE 1221, am Fernbahnhof Flughafen #Frankfurt. PS: Eigentumsnachweis erforderlich! *M pic.twitter.com/WC3MpAZLtJ — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) July 3, 2019

Der Rucksack befindet sich bei der Bundespolizei in München und kann nach deren Angaben mit detailliertem Wissen über den weiteren Inhalt abgeholt werden. Sollte der Abholer nicht entdeckt werden, hat die Deutsche Polizeigewerkschaft Bayern bereits eine Lösung. Auf Twitter schreiben sie: «Also wenn die Schokolade niemand abholt.....wir würden uns ‹opfern› und sie ‹vernichten›.»



(fss/afp)