9-Jähriger aus der Schweiz schwebt in Lebensgefahr

Ein 76-jähriger Mann und eine 73-jährige Frau aus Gräfelfing (D) waren am Dienstagnachmittag mit einem Renault in Oberbayern auf der A8 Richtung München unterwegs. Mit im Auto sass ein neunjähriger Bub, der in der Schweiz wohnt.

Doch plötzlich krachte ein Mercedes in das Heck des Renaults. Dabei wurden alle drei Insassen verletzt, der Neunjährige schwer. Der 89-jährige Unfallfahrer und eine 25-jährige Frau in einem nachfolgenden Fahrzeug, die nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wurden ebenfalls verletzt, wie deutsche Medien berichten.

Bub schwebt noch in Lebensgefahr

Der Bub wurde derart schwer verletzt, dass er vor Ort reanimiert werden musste. Glücklicherweise folgte kurz hinter den Unfallfahrzeugen eine Ambulanz, deren Team sofort Erste Hilfe leisten konnte. Dennoch schwebt der Bub auch heute, zwei Tage nach dem Unfall, noch in Lebensgefahr, wie die Polizei gegenüber den Medien erklärt.

Die 73-jährige Frau, die im selben Auto wie der Bub gesessen hatte, musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Wie genau es zum Unfall kam, wird noch untersucht. Die Polizei geht ersten Erkenntnissen zufolge von einem Auffahrunfall aus.

