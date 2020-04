90-Jährige verweigert Beatmungsgerät

Beatmungsgeräte können bei der heimtückischen Lungenkrankheit Covid-19 überlebenswichtig werden. In einigen Ländern sind aber nicht genug Maschinen vorhanden, weshalb die Ärzte entscheiden müssen, welchen Patienten sie behandeln und welchen nicht. Suzanne Hoylaerts hat selber entschieden und freiwillig auf ein solches Beatmungsgerät verzichtet.

Die 90-jährige Frau aus Belgien war an Covid-19 erkrankt und schwebte in Lebensgefahr. Ein Beatmungsgerät hätte ihr vielleicht helfen können. Die Seniorin bat aber die Ärzte, sie nicht künstlich zu beatmen, berichtete die belgische Zeitung «Het Laatste Nieuws», gestützt auf Aussagen von Tochter Judith. «Hebt sie euch für eure jüngeren Patienten auf» soll Suzanne Hoylaerts dem Personal auf der Intensivstation gesagt haben.



Belgian woman, Suzanne Hoylaerts, aged 90, dies of #Covid_19 after refusing a respirator, telling her doctors "Save it for the youngest [who need it most], I've already had a beautiful life."

