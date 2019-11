Aargauer Jihadist riet IS-Kämpfer zu Schönheits-OP

Der Schweizer Jihadist Thomas C. bildete in Raqqa die späteren Attentäter von Paris (November 2015 - 130 Tote) und Brüssel (März 2016 - 32 Tote) aus. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, arbeitete der Aargauer zudem an der Planung eines Anschlags in Deutschland.

Dafür sollten drei von Thomas C. trainierte Terror-Gruppen getarnt nach Deutschland einreisen und vermutlich zeitgleich an verschiedenen Orten zuschlagen.

C. befahl einen kosmetischen Eingriff

Zu den Ersten dieser Gruppe gehörten Adnan Sutkovic aus Bremen und Zulhajrat Seadini aus Hamburg. Der Schweizer Jihadist wies die beiden deutschen IS-Kämpfer an, ihr Äusseres zu verändern. Sutkovics Gesicht war in einem Propaganda-Video des IS aus 2015 erschienen und auch Seadinis Aussehen war den Behörden bekannt.

Die beiden Norddeutschen reisten im Oktober 2016 in die Türkei ein und unterzogen sich einer Haartransplantation. Anti-Terror-Einheiten erkannten Sutkovic und Seadini trotzdem und verhafteten sie. Damit war das erste der drei Hit-Teams abgefangen worden.

Alle drei Team scheiterten

Wie «Bild» weiter schreibt, trainierte C. weitere Attentäter in Raqqa. Im zweiten Hit-Team waren Dominik W. aus Hildesheim und Mohammed A., der eine Zeit lang in Hamburg gelebt hatte. Aber auch diese Gruppe scheiterte: Dominik W. wurde 2017 in Syrien getötet, Mohammed A. von Kämpfern der kurdischen YPG-Miliz gefangen genommen.

Eine dritte Terrorzelle, die laut «Bild» Christen zusammenstellte, wurde nie identifiziert. Es ist unklar, wer ihre Mitglieder sind und ob diese versprengt, verhaftet, tot oder lebendig sind.



(kle)