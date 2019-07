Acht Tote bei zwei Erdbeben

Bei zwei Erdbeben sind auf den Philippinen acht Menschen getötet und rund 60 weitere verletzt worden. Die beiden Erdstösse der Stärke 5,4 und 5,9 ereigneten sich am frühen Samstagmorgen in einem Abstand von knapp vier Stunden, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte.

Sie erschütterten die Provinz Batanes, eine dünn besiedelte Inselgruppe im Norden der grössten philippinischen Insel Luzon. Eine Tsunami-Warnung wurde nicht herausgegeben.

Das erste Beben ereignete sich um 04.15 Uhr Ortszeit, als die meisten Menschen noch schliefen. Viele Bewohner strömten auf die Strassen. Philippinische Medien veröffentlichten Bilder von eingestürzten Häusern und Rissen in Strassen.

Strong #earthquake hit the island of Itbayat at 4:16am. Aftershocks are still occuring. Then around 7:38am another strong #earthquake hit the island again registering 6.4M locally by PHIVOLCS-DOST. pic.twitter.com/4XEWkjDAKK