AfD überholt SPD rechts und landet auf Platz zwei

Vor einem Jahr zog die AfD als drittstärkste Kraft in das deutsche Parlament ein. In einer aktuellen Umfrage der ARD konnte die rechtspopulistische Partei auf 18 Prozent zulegen. Damit würde die AfD die SPD überholen, wenn heute Wahlen anstünden.

Bildstrecken Rechtspopulisten in Europa auf dem Vormarsch

Damit kommt die AfD direkt hinter der CDU/CSU zu liegen, die in der vom Institut Infratest dimap bei 1035 Wahlberechtigten durchgeführten Erhebung ihr schlechtestes Ergebnis seit Beginn des so genannten «Deutschlandtrends» 1997 eingefahren hat.

Seit wann gibt es die AfD?

Die «Alternative für Deutschland» wurde am 6. Februar 2013 gegründet.

Wann gelang der Rechtspartei der Einzug in den Deutschen Bundestag?

Am 24. September 2017 sicherte sich die AfD in den Wahlen zum 19. Deutschen Bundestag mit 12,6 Prozent der abgegebenen Stimmen 92 Sitze.

Inwiefern war das ein historisches Ergebnis?

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik 1949 nahm eine rechtspopulistische Partei die Fünf-Prozent-Hürde. Bei der Bundestagswahl 1957 war die rechtsgerichtete DP mit 3,4 Prozent zwar unter der Fünf-Prozent-Hürde geblieben, konnte aber trotzdem in den Bundestag einziehen. Seither sassen aber keine Abgeordneten einer rechtspopulistischen Partei im Bundestag.

Hat die AfD ihre Präsenz verstärken können?

Ja. In Umfragen liegt sie seit Monaten über ihrem Wahlergebnis, derzeit zwischen 13 und 17 Prozent. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik konnte sich damit eine Partei am rechten Rand des Parteiensystems flächendeckend etablieren.

Wer steht bei der AfD an der Parteispitze?

Nach der Wahl erklärte Frauke Petry, bis dahin AfD-Chefin, ihren Austritt aus Fraktion und Partei. Petry wollte die AfD als gemässigte Partei etablieren. Sie sitzt seither fraktionslos im Parlament. Somit teilen sich nun Alexander Gauland und Alice Weidel den Fraktionsvorsitz.

Was sind die beherrschenden Themen der AfD?

Asyl und Migration. Auch andere Themen dreht die AfD gern in diese Richtung: Eine Debatte zu Wölfen in Deutschland etwa wurde vom AfD-Redner Karsten Hilse benutzt, um gegen Migranten zu wettern. Zu anderen zentralen Themen, etwa der Rentenpolitik, hat die Partei noch kein Konzept.

Wie tritt die AfD im Bundestag auf?

Die AfD folgt vor allem dem Grundsatz «Präsenz zeigen und provozieren». Seit dem Einzug der Partei in den Bundestag wurde dort der Umgangston rauer.

Was heisst das konkret?

Im Mai handelte sich Weidel einen Ordnungsruf ein, weil sie «Kopftuchmädchen» als «Taugenichtse» bezeichnet hatte. Mit seiner Kritik an einem «entarteten Doppelpass» sorgte der Abgeordnete Gottfried Curio für Aufregung im Parlament.

Wie wirkt sich die sprachliche Verrohung auf die übrigen Parteien aus?

Um ihre Empörung über die AfD auszudrücken, greifen auch andere Abgeordnete zu drastischen Worten. In der Haushaltsdebatte Mitte September sagt der SPD-Abgeordnete Martin Schulz, Gauland gehöre auf den «Misthaufen» der deutschen Geschichte - angesichts dessen früherer Äusserung, die Nationalsozialisten seien «nur ein Vogelschiss» gewesen. Der SPD-Parlamentarier Johannes Kahrs nannte «Rechtsradikale im Parlament unappetitlich» und «hässlich», worauf die AfD-Fraktion geschlossen den Saal verliess.

Gibt es im Parlament auch andere Formen des Widerstands gegen die AfD?

Um die Angriffe von AfD-Rednern im Bundestag besser parieren zu können, werden deren Aussagen von Mitarbeitern anderer Fraktionen jeweils fortlaufend einem Faktencheck unterzogen. So können nachfolgende Redner direkt auf die AfD-Aussagen eingehen und gegebenenfalls widerlegen.

Wird auch in der Bevölkerung Widerstand spürbar?

Es kommt immer häufiger zu Gegendemonstrationen, etwa in Chemnitz oder Köthen. Im Rahmen der jüngsten Umfrage der ARD sprachen sich 65 Prozent der Deutschen dafür aus, dass die AfD durch den Verfassungsschutz beobachtet werden sollte.

(mat/sda)