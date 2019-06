Akademiker, schwarz, sportlich, unbestraft

Eine tödliche Attacke in der Stadtverwaltung im Küstenort Virginia Beach löste in den USA Bestürzung aus. Der 40 Jahre alte DeWayne Craddock stürmte am Freitagnachmittag das Bürogebäude, in dem er selber arbeitete, und schoss wahllos um sich. Dabei kamen zwölf Menschen ums Leben, vier weitere wurden schwer verletzt. Nach einem langen Feuergefecht mit der Polizei wurde der Amokläufer getötet.

Mitglieder eines Swat-Teams stürmten am Abend die Wohnung des Afroamerikaners. Dort fanden sie weitere Waffen. Am Tatort hatten die Ermittler bereits eine Pistole Kaliber .45 mit Schalldämpfer und ein Gewehr sichergestellt. Wie «Wall Street Journal» berichtet, hatte der Schütze die Waffen erst kürzlich gekauft.

Die Ermittler versuchen nun, ein Täterprofil zu erstellen, um die Hintergründe für die Schiesserei zu erklären. «Wir haben wirklich mehr Fragen, als Antworten», sagte der örtliche Polizeichef James Cervera zum Sender WAVY. Denn in vielen Aspekten ist DeWayne Craddock ein besonderer Fall.

Stabiler Job

Craddock war Ingenieur. Wie «The Washington Examiner» berichtet, hatte er 2002 an der Old Dominion University abgeschlossen und arbeitete seit 15 Jahre als technischer Projektleiter im Bereich Wasserversorgungssysteme. Vor dem Studium war er der Army National Guard beigetreten. Laut US-Medien war DeWayne Craddock am Tag vor der Schiesserei bei der Stadtverwaltung entlassen worden, der örtliche Polizeichef James Cervera dementierte allerdings diese Version.

Unbestraft

Ausser ein paar wenigen Verkehrsbussen war der Amokläufer nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten, schreibt «The New York Times»

Marathonläufer

Im Jahr 2016 trat Craddock als Gastredner beim Bürgerverband in North Virginia Beach auf. Im selben Jahr trug er sich als Läufer beim 5-Kilometer-Marathon von Norfolk ein. Nachbar Cassetty Howerin erzählte dem Sender CNN , dass der Täter auch regelmässig ein Fitnesscenter in der Gegend besuchte.

Nachtaktiv

Der 23-jährige Howerin sagte auch, dass er wenig Kontakt zu seinen Nachbar hatte. «Seit ich vor einem Jahr hierher zog, haben wir kaum dreimal miteinander geredet. Er war ein netter Typ. Aufgefallen ist mir nur, dass er Tag und Nacht aktiv war. Ab und zu liess er zum Beispiel um 2 Uhr morgens Sachen auf den Boden fallen.» Craddock führte ein sehr ruhiges Leben. «Ich hab nie beobachtet, dass er Einkäufe nach Hause brachte oder dass er Besuch bekam. Er war sehr für sich».

