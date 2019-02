US-Abgeordnete (29) ist jetzt eine Superheldin

Die prominente demokratische US-Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez hat den Sprung von der Politik auf die Seiten eines Comics geschafft. Die 29-Jährige ist die neue Superheldin einer Satire über das politische Leben in Washington.

Statt im Superhelden-Outfit werde Ocasio-Cortez im weissen Anzug und mit einem Smartphone in der Hand «das Establishment» bekämpfen, verspricht der Verlag Devil's Due Comics auf seiner Website. Dabei werde die Jungpolitikerin «niemanden verschonen».

Das Geld geht teilweise an eine NGO

Wie «The Guardian» berichtet, ist Ocasio-Cortez selbst ein grosser Comicfan, doch der Comic, der im Mai erscheint, sei von ihr nicht offiziell bewilligt worden. Ein Teil des Erlöses wird der Verlag an den Rechtsdienst für Migranten in den USA, RaicesTexas.org, spenden.

Alexandria Ocasio-Cortez (kurz AOC genannt) schrieb im letzten Jahr Geschichte, als sie als bislang jüngste Frau überhaupt den Einzug ins US-Repräsentantenhaus schaffte. Seither sorgt die Einwanderertochter aus der New Yorker Bronx mit ihren Social-Media-Auftritten für viel Aufmerksamkeit. So hat der politische Shootingstar zum Beispiel vor einigen Wochen ihre Insta-Follower überrascht, als sie über ihre tägliche Beauty-Routine schrieb. «Hautpflege ist eins meiner Hobbys», hiess es in einer von AOCs Storys.



(kle)