Shitstorm gegen Amnesty wegen sexy Foto

Dieser Schuss ging nach hinten los: Mit einem Foto der niederländischen Schauspielerin Jouman Fattal, die sich mit einer Art Bikini aus Schwimmwesten auf einem Berg räkelt, wollte der niederländische Zweig der Menschenrechtsorganisation Amnesty International (AI) auf das Elend geflüchteter Menschen aufmerksam machen. Das Foto ziert die Titelseite einer eigens geschaffenen AI-Zeitschrift namens «Glamoria», eine Wortschöpfung aus «Glamour» und «Moria», dem wegen seiner Zustände international in Verruf geratenen Flüchtlingslager auf Lesbos. Doch in den sozialen Medien wurde «Glamoria» regelrecht verrissen.

The creators & designers of this have probably not been on the Greek islands themselves @amnestynl? Making people aware of what they look at/don't care about, won't make them sign & #refugees feel degraded. Just doesn't feel appropriate #migrants #glamoria #kijknietweg pic.twitter.com/O2JVhl3B9P