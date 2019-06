Frau fürchtet Einbrecher und trifft auf Alligator

Tierischen Besuch hatte eine Frau im US-Bundesstaat Florida. Denn als Mary Wischhusen am frühen Freitagmorgen durch einen riesen Krach geweckt wurde und in ihrer Küche nachsah, blickte sie in das weit aufgerissene Maul eines Alligatros.

Sofort spurtete sie zurück in ihr Schlafzimmer, schloss die Tür und verständigte die Polizei. Diese war da aber schon informiert. Eine Briefträgerin hatte das gut drei Meter langen Tier vor dessen Einbruch gesehen und gemeldet.

See you later, alligator 🐊 A scaly 11-foot-long gator broke into a Clearwater home overnight through some low windows in their kitchen. Clearwater Police officers and a trapper responded to the scene to capture and remove the gator. There were no injuries. pic.twitter.com/jsOxRNfkEV