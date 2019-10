Auto prallt auf Autobahn in Felsbrocken, Fahrer stirbt

Auf der Autobahn nahe Villingen-Schwenningen, südlich in Baden-Württemberg, ist am Samstagabend ein Fahrer tödlich verunglückt. Ein drei Tonnen schwerer Felsbrocken war auf die Fahrbahn gestürzt, der Lenker konnte ihm nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Sein Porsche prallte frontal gegen den Brocken, worauf er sofort in Flammen aufging, wie ein Polizeisprecher in Baden-Württemberg dem «Spiegel» sagt.

Demnach sei der Fahrer in einen Sportwagen und mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Nach dem Aufprall habe es der Mann nicht geschafft, sich aus seinem Wagen zu befreien.

Der Fels hat sich laut Polizei unweit der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen gelöst.

Die Autobahn A81 wurde nach dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen komplett gesperrt. Sie wird voraussichtlich am Mittag wieder geöffnet. Experten würden dem Sprecher zufolge den Hang begutachten, um weitere Felsstürze zu verhindern.

