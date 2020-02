Auto rast in Umzug – mehrere Verletzte

In Volkmarsen ist es am Rosenmontag zu einem Vorfall mit mehreren Verletzten gekommen. Einem Bericht der Hessenschau zufolge ist ein Auto in einen Umzug gefahren. Ein Reporter berichtet, dass über zehn Personen verletzt worden sind, darunter auch Kinder.

Gemäss Augenzeugen ist ein silberfarbener Mercedes-Kombi gegen 14.30 Uhr in eine Menschengruppe gefahren. Das Auto sei 30 Meter in die Menge hinein gefahren und dann zum Stehen gekommen sein. Der Fahrer soll zuvor noch Gas gegeben haben.

Nach dem Vorfall wurde der Fahrer festgenommen. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor. Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Eine Polizeisprecherin sagt zur «Bild»: «Wir wissen noch nicht, ob er gezielt in die Menge gefahren ist.»

(kat)