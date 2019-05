Autofahrerin ertrinkt fast wegen Wasserrohrbruch

Eine Autofahrerin ist in Rostock während der Fahrt mit ihrem Auto in einem mit Wasser gefülltem Krater in der Strasse versunken. Die Frau mittleren Alters konnte sich mit Hilfe von Passanten durch die Heckklappe des Wagens in Sicherheit bringen, wie eine Sprecherin der Rostocker Polizei am Mittwoch sagte. Ursache war ein Wasserrohrbruch, durch den die Strasse in dem Bereich unterspült war.

Als die Frau darüber fuhr, brach nach Informationen der «Ostsee-Zeitung» die Betondecke ein. Von der Havarie waren nach Angaben des zuständigen Wasserversorgers mehrere Stadtteile Rostocks und angrenzende Dörfer betroffen. Auch der Bahnverkehr zwischen Rostock und Stralsund musste zeitweise unterbrochen werden.

#Update #Wasserrohrbruch



▶️Zusätzlich zur Vollsperrung der Neubrandenburger Strasse für den Fahrzeugverkehr musste auch der Bahnverkehr (#Rostock - #Stralsund) eingestellt werden.



▶️Dauer der Reparaturarbeiten ist noch nicht absehbar. #VerkehrHRO pic.twitter.com/A2exkwRiBx — Polizei Rostock (@Polizei_Rostock) May 15, 2019

(fss/afp)