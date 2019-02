Autonome dringen in Schweizer Botschaft ein

Linksautonome sind am Montag in den Warteraum der Botschaft der Schweiz in Griechenlands Hauptstadt Athen eingedrungen, haben einen Mitarbeiter bedroht und Flugblätter mit dem Spruch «Solidarität für unsere Genossen in der Schweiz» geworfen. Dies berichteten übereinstimmend griechische Medien.

Die Protestaktion dauerte nur wenige Minuten, die Aktivistengruppe «Rubikon» übernahm im Internet die Verantwortung dafür. Nach ihren Angaben wollten sie sich mit einem Ende Januar in der Schweiz festgenommenen Gleichgesinnten solidarisieren.

Verletzt wurde den Angaben der Polizei zufolge niemand. «Rubikon» tritt immer wieder mit ähnlichen Aktionen in Erscheinung. In den vergangenen Monaten hatten die Autonomen die iranische, die französische, die italienische und die türkische Botschaft in Athen mit Farbbeuteln attackiert.

Anarchists break into Swiss Embassy in #Athens



The Far Left group #Rouvikonas have carried out multiple demonstrations & acts of vandalism targeting Foreign Embassies in Athens including the US & Canada.

On Sunday homeware chain @leroymerlinfr was also targeted. @IntellFusion pic.twitter.com/pVh4Q5exjZ — Intelligence Fusion - Europe (@IF_europe) 18. Februar 2019

(sda)