TV-Sender löst mit «I Shot the Sheriff» Shitstorm aus

Die Aufnahmen vom Donnerstagabend im Strassburger Stadtteil Neudorf sind derzeit auf allen Kanälen zu sehen. Der 29-jährige Attentäter Cherif Chekatt, der drei Menschenleben auf dem Gewissen hat, wurde von Polizisten vor einem Hauseingang erschossen.

Beim französischen Nachrichtensender BFMTV war bei der Berichterstattung um 22.32 Uhr während einer Minute der Song «I Shot the Sheriff» von Bob Marley zu hören.

Die Reaktionen in den sozialen Medien liessen nicht lange auf sich warten. «Cherif Chekatt liegt am Boden und ihr spielt ‹I Shot the Sheriff›? Mein Gott, in was für einer Welt leben wir eigentlich?», schreibt ein Twitter-User. «Unmöglich, so etwas», kommentiert ein weiterer.

Ça choque personne que @BFMTV diffuse la chanson "I shot the sheriff" sur les images de Cherif Chekatt au sol, mort ? Mais putain dans quel monde on vit ? — Arena Stacie (@stacieArena) 13. Dezember 2018

Surréaliste !!! " I Shot the sheriff " en fond sonore sur la fin de cavale !!! #StrasbourgAttack #BFM https://t.co/uHnPAd5gzC — Fr. Jouve (@zoomiteaigue) 13. Dezember 2018

«Entweder inkompetent oder unprofessionell, es ist in jedem Fall ein Haufen Mist, den BFMTV produziert», heisst es in einem weiteren Tweet.

Génial. C'était soit ils passaient pour des incompétents, soit pour des non professionnels

Dans tous les cas belle chaine de merde, ça bouge pas #BFMTV #ishotthesheriff https://t.co/TFa8bvzbQB — Fumiste (@Fu_miste) December 14, 2018

BFMTV reagierte umgehend auf den Shitstorm. In einem am Freitagmorgen veröffentlichten Communiqué erklärte der Sender, dass es sich um einen technischen Fehler beim Ton gehandelt habe.

Man entschuldige sich bei den Zuschauern und weise darauf hin, dass eine interne Untersuchung zur Klärung des Vorfalls im Gange sei.

