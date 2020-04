BLS-Güterzug kracht in Deutschland in Brückenteil

Im baden-württembergischen Auggen ist es am Donnerstagnachmittag zu einem schweren Zugunglück gekommen. Ein Güterzug der BLS, der Richtung Basel unterwegs war, ist auf der Rheintalstrecke in ein Brückenteil gekracht. Bilder zeigen die schwer beschädigte Lok.

#Auggen

Auf der Rheintalstrecke kam es zu einem schweren Bahnbetriebsunfall. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befinden sich mit einem Grossaufgebot vor Ort. Der Bereich um den Unfallort ist weiträumig abgesperrt. — Bundespolizei Baden-Württemberg (@bpol_bw) April 2, 2020

Ein Leser-Reporter, der in der Nähe war, berichtet, der Zug hätte nach Spiez und weiter nach Italien fahren sollen. In Weil am Rhein habe bereits ein Lokführer gewartet, der den Zug hätte übernehmen sollen.

Der Güterzug kam aus Norden mit Fahrtrichtung Basel. Von einer Brücke, die derzeit abgerissen wird, fiel laut Zeugenbericht ein nicht näher definiertes Teil auf die Schienen, der Zug kollidierte damit. Mindestens drei Wagen seien entgleist. #Auggen pic.twitter.com/QBLLt4si85 — Matthias Weniger (@matthiasweniger) April 2, 2020

Die «Badische Zeitung» berichtet von mehreren Verletzten. Der Güterzug führte auch einen Personenwagen mit, auf dem restlichen Teil befanden sich LKWs. Derzeit sei ein Grossaufgebot an Rettungskräften vor Ort. Mehrere Waggons sind aus den Schienen gesprungen.

+++Update+++#Streckensperrung #Freiburg-#Basel



Nach einer Güterzugentgleisung ist die Strecke Freiburg(Breisg) - Basel gesperrt. Die Sperrung wird mehrere Stunden dauern. Fernverkehrszüge aus/in Richtung Norden enden/beginnen in Freiburg(Breisg). Busersatzverkehr ist in Arbeit https://t.co/nfFcBtE3zO — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) April 2, 2020

Gemäss der «Badischen Zeitung» wird in der Nähe des Unglücksortes an der Bahnstrecke gebaut. Derzeit werde eine Brücke abgerissen und in der Nähe eine neue errichtet. Das Betonteil, mit dem der Zug kollidierte, dürfte von einer der Brücken stammen.

(vro)