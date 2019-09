Baby kommt am 9.9.19 um 9.19 Uhr zur Welt

Als Kristina Brower aus dem US-Bundesstaat Georgia ihr Baby im Arm hielt, sagte sie zu ihrem Mann: «Kannst du das glauben, dass es 9.19 Uhr und der 9.9.2019 sind?»

«Wenn sie einmal gross ist und Lotto spielen möchte, dann werde ich ihr sagen, dass 19 ihre Glückszahl ist», sagte die Mutter zu «Good Morning America». Denn die kleine Katherine Brower kam am 9. September 2019 um 9.19 Uhr zur Welt und war dabei genau 19 Inches gross, was 48,26 Zentimetern entspricht.

