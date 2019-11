Bande soll mit Macheten Kino gestürmt haben

Eine mit Macheten bewaffnete Bande soll britischen Medienberichten zufolge ein Kino in Birmingham gestürmt und eine Massenschlägerei ausgelöst haben. Augenzeugen zufolge seien etwa 60 bis 100 Personen beteiligt gewesen, bei denen es sich wohl um Jugendliche handelte.

Kinobesucher hatten am frühen Samstagabend die Polizei gerufen, als sie die Angreifer sahen. Als die Polizisten eintrafen, wurden sie selbst attackiert. Mit Elektroschockern und Hunden konnten sie die Lage unter Kontrolle bringen.

Mehrere Angreifer wurden laut Polizei festgenommen, das Kino wurde evakuiert. Angaben zu Verletzten und dem Motiv der Gewalttäter gab es zunächst nicht.

A #Cinema in #Birmingham descended into chaos after fracas involving some 100 #People erupted amid #Reports that machete-wielding thugs were spotted in the crowd. A massive #Police operation followed. #Police were called around ...

