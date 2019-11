Bauern tanzen im Regen nach Dürreperiode

Australien erlebt derzeit eine sehr lange Trockenperiode. Neben den Tieren sind auch Landwirte besonders davon betroffen. Am Wochenende kam es in New South Wales zu schweren Regenschauern. Statt den Tag im warmen Haus zu verbringen, gingen die Bauern nach draussen und feierten das Ende der Dürreperiode.

(fss)