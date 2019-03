Versaut der Brexit den Briten die Sommerferien?

Wenige Wochen vor dem Brexit-Stichtag war am Donnerstag erstmals ein Vorgeschmack darauf zu erhaschen, wie es in Grossbritannien ab dem 29. März zugehen könnte. So erlag die Website des nationalen Passbüros einem Massenansturm und war fast den ganzen Tag offline, wie die «Daily Mail» berichtet.

Auslöser war ein Artikel des Konsumentenmagazins «Which?», der bereits vor eineinhalb Monaten veröffentlicht worden war. Der Autor hatte aufgedeckt, dass im Falle eines ungeregelten Brexit bis zu 3,5 Millionen britische Ausweise teilweise ihre Gültigkeit für den Schengenraum verlieren. Aufgrund der dreiwöchigen Bearbeitungsfrist fiel die Deadline, um den Pass noch termingerecht zu erneuern, auf Ende dieser Woche.

Akzeptanz im Schengenraum

Aktuell sind die Reisedokumente bis zum Ablaufdatum respektive mit einer Restdauer von drei Monaten gültig. Sobald das Vereinigte Königreich jedoch aus der Europäischen Union ausgetreten ist, muss ein Ausweis noch mindestens sechs Monate Gültigkeit aufweisen, um in den 26 Staaten des Schengenraums akzeptiert zu werden.

Kommt hinzu, dass in Grossbritannien aufgrund eines bürokratischen Drehs Ausweise bis jetzt bis zu neun Monate über die reguläre Laufzeit von zehn Jahren gültig sind. Auch diese Zusatzfrist verfällt, wenn sich die EU und Grossbritannien nicht auf ein Brexit-Abkommen einigen können. Somit kann es sein, dass man als britischer Tourist seine geplante Flugreise nicht antreten darf, obschon der Ausweis noch 15 Monate Gültigkeit aufweist.

«Which?» hat berechnet, dass von den 3,5 Millionen betroffenen Briten rund 1,5 Millionen Reisepläne für diesen Sommer haben. Ihnen allen droht, dass sie am Flughafen stranden. Das Konsumentenmagazin hält zudem fest: Wer eine Reise wegen ungültiger Dokumente nicht antreten kann, hat keinen Anspruch auf Rückerstattung der Kosten.

Britische Touristen in der Schweiz

Mit 1,6 Millionen Hotelübernachtungen im Jahr 2018 sei Grossbritannien der viertwichtigste Auslandsmarkt für den Schweizer Tourismus – nach Deutschland, den USA und China (inkl. Hongkong und Taiwan), wie André Aschwanden von Schweiz Tourismus auf Anfrage von 20 Minuten mitteilt.

Für den Fall eines ungeregelten Brexit hat die Schweiz vorgesorgt, wie Aschwanden sagt: «Die Schweiz und das Vereinigte Königreich haben Abkommen unterzeichnet, welche die möglichst übergangslose Weiterführung der Beziehungen in einigen Bereichen nach dem Brexit garantieren sollen: Flugverkehr, Personenverkehr, auch der Aufenthalt von Schweizer Bürgern in Grossbritannien.» Einer Informationsseite des Eidgenössischen Departements für Auswärtiges zu diesem Thema ist zu entnehmen, dass Briten auch nach einem ungeordneten Brexit wie bis anhin einen Ausweis benötigen, der noch mindestens drei Monate nach Reiseantritt gültig ist.

Einen Einfluss des Brexit auf den Schweizer Tourismus sieht der Pressesprecher von Schweiz Tourismus am ehesten bei den zu erwartenden Währungsschwankungen: «Eine weitere Abschwächung des Pfunds würde auch den Schweizer Tourismus betreffen – diese Abwertung hat bis jetzt jedoch meist auch im Vergleich zum Euro stattgefunden, somit würden sich Reisen nach Europa für Britinnen und Briten generell verteuern.»

(mat)