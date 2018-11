Behörden prüfen kriminellen Hintergrund

Nach der Flugzeugpanne der Kanzlermaschine prüfen die Behörden nach einem Bericht der «Rheinischen Post» einen kriminellen Hintergrund.

Der Komplettausfall des Kommunikationssystems, das eine rechtzeitige Ankunft von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beim G20-Gipfel in Buenos Aires verhindert, werde «kriminalistisch» aufgearbeitet, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise. Es werde nicht ausgeschlossen, dass die Panne bewusst herbeigeführt worden sei.

Ungeplante Landung

Unter Berufung auf Regierungskreise hiess es in der «Rheinischen Post», nach einem solchen Vorfall werde in «alle Richtungen» ermittelt. Die Kanzlerin und ihre Delegation waren am Donnerstagabend auf dem Weg nach Buenos Aires gestrandet: Technische Probleme an der Regierungsmaschine «Konrad Adenauer» zwangen die Crew kurze Zeit nach dem Start in Berlin zunächst zur Umkehr und zur ungeplanten Landung auf dem Flughafen Köln-Bonn.

Ebenfalls an Bord war Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). Am Freitag soll eine verkleinerte Delegation über Madrid nach Buenos Aires fliegen.



(kat/afp)