Bein fliegt 80 Meter davon – Polizei findet Leiche

Grausiger Fund wie im Horror-Film am Freitagmorgen gegen 6.15 Uhr in Österreich. Auf einer Strasse in Niederöstereich lag ein offensichtlich abgerissener, menschlicher Unterschenkel.

Die Polizeibeamten – sie bewiesen starken Magen – schauten sich am Fundort um, fanden kurz darauf etwa 80 Meter entfernt die Leiche eines Rennradfahrers. Der 34-jährige Tote aus Oberösterreich trug noch seinen Fahrradhelm, das Rad lag daneben.

Lenker fährt davon

Laut Ermittlungen der Polizei dürfte der Radfahrer am Donnerstag gegen 22 Uhr auf Trainingsfahrt unterwegs gewesen sein, ein unbekannter Lenker erwischte ihn mit voller Wucht mit dem Auto. Der Crash war so heftig, dass der Unterschenkel des Sportlers abgerissen und 80 Meter durch die Luft geschleudert wurde – der 34-Jährige starb.

Die Polizei fand Autoteile eines Audis. Der Lenker machte sich nach dem Unfall aus dem Staub, liess den Mann einfach liegen. Die Polizei sucht nun nach dem fahrerflüchtigen Lenker. Der Audi «müsste Beschädigungen rechts vorne an Scheinwerfer, Stossstange, Aussenspiegel und Kotflügel aufweisen», heisst es seitens der Landespolizeidirektion.

(red)