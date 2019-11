Weisswal spielt «Rugby» aus traurigem Grund

Seit einiger Zeit geht ein Video von einem Weisswal (auch Beluga genannt) viral: Das Tier spielt vermeintlich Rugby mit einem Taucher. Die Aufnahmen entstanden in der Arktis.

Der Wal ist nicht unbekannt, wie der Wissenschaftler Ferris Jabr betont. Es handelt sich dabei wohl um den russischen «Spionagewal» Hvaldimir, der aus der Gefangenschaft geflohen ist und nun in den Gewässern umherirrt. Im April trat er zum ersten Mal in Erscheinung, als er sich mit einem speziellen Geschirr am Körper einem Boot näherte und die Besatzung fast schon darum bat, ihn davon zu befreien.

Probleme mit dem Futter

Mittlerweile wird Hvaldimir von Meeresbiologen beobachtet und getrackt. Er hatte nämlich nach seiner Flucht Probleme mit der Futtersuche, da er in Gefangenschaft immer gefüttert wurde. Wie man selbstständig auf die Jagd geht, wusste er nicht, weshalb er zwischenzeitlich an Unterernährung litt. Laut aktuellem Stand soll es ihm aber wieder besser gehen.

Das Video könnte aber darauf hindeuten, dass der Wal erneut Probleme mit dem Futter hat. Denn Forscher vermuten, dass er sich mit seiner Aktion den Menschen annähern möchte und im Gegenzug dafür auf eine Mahlzeit hofft. So wird er es womöglich in seiner Zeit in der Gefangenschaft gelernt haben.

Die Meeresbiologen, die sich um Hvaldimir kümmern, betonen aber, dass man nicht mit dem Beluga spielen sollte. So würde er immer von Menschen abhängig bleiben. Ausserdem läuft der Wal Gefahr, auf diese Weise von einem Bootspropeller erwischt und getötet zu werden. Auch wenn es also hart klingt: Man sollte Hvaldimir ignorieren, wenn er vorbeischwimmt.

