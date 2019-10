Mann stiehlt Ambulanz und fährt Menschen an

Ein bewaffneter Mann hat in Oslo, Norwegen, ein Ambulanz-Fahrzeug entwendet und damit mehrere Menschen angefahren. Es sollen mindestens sieben Personen verletzt worden sein.

Laut der Polizei von Oslo befinden sich unter den Verletzten auch eine Frau mit einem Kinderwagen und ein älteres Ehepaar. Augenzeugen vor Ort berichten davon, Schüsse gehört zu haben. Die Polizei bestätigt auf Twitter, dass Schüsse abgegeben worden seien. Diese haben aber auf die Reifen des Krankenwagens gezielt.

Die Polizei hat laut Medienberichten eine Person festgenommen. Es soll sich um einen um die 30 Jahre alten Mann handeln. Er habe eine militärgrüne Hose und eine Tarnjacke getragen. Nach einer Frau, die auch in den Diebstahl der Ambulanz involviert gewesen sein soll, wird noch gesucht.

Das Motiv für die Amokfahrt ist noch unklar.

Oslo: This photo shows the armed man who hijacked an ambulance and ran into several people getting arrested. (Story in link continously updated, use Google Translate)https://t.co/Mw8bAo7Lkz pic.twitter.com/DxNtEw1Zv2