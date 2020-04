Bewaffneter Protest gegen Corona-Massnahmen

Am Mittwoch gingen etwa 4000 Demonstranten in Lansing, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Michigan, auf die Strasse.

Viele schwenkten Fahnen. Sprechchöre waren zu hören. Zudem legte ein hupender Autokorso den Verkehr lahm. Medienberichten zufolge waren einige Demonstranten sogar bewaffnet.

Der Grund: Weil in Michigan bereits über 1900 Menschen am Coronavirus gestorben sind und die Spitäler mittlerweile an ihre Grenzen stossen, hat Gouverneurin Gretchen Whitmer einen Lockdown verhängt.

«Kundgebung hat Menschen in Gefahr gebracht»

So müssen Schulen und die meisten Geschäfte schliessen. Supermärkte dürfen nur vier Kunden pro 90 Quadratmeter Verkaufsfläche in den Laden lassen. Zudem gilt ein strenges Kontaktverbot.

Einige Corona-Massnahmen sind Medienberichten zufolge für vereinzelte Bürger überhaupt nicht nachvollziehbar. So wurden unter anderem Motorboot-Fahrten zwar verboten, Kajak-Touren sind aber weiterhin erlaubt.

Michigans Konservative Koalition hatte den Protest organisiert. Whitmer zeigte sich entsetzt: «Ich habe gesehen, wie jemand mit blossen Händen Süssigkeiten an kleine Kinder verteilt hat. Unzählige haben auf dem Hinweg getankt oder auf dem Rückweg einen Happen gegessen. Diese Kundgebung hat Menschen in Gefahr gebracht. Und sie könnte dazu führen, dass wir den Lockdown verlängern müssen.»

