Bolsonaro nach Messer-Attacke erneut operiert

Knapp fünf Monate nach einer Messerattacke im Wahlkampf ist Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro erfolgreich operiert worden. Dem 63-Jährigen wurde am Montag in einer Klinik in São Paulo der Beutel für einen künstlichen Darmausgang entfernt. Dem rechtsradikalen Politiker wurden zwei Tage strikte Ruhe verordnet. In dieser Zeit wird er von Vizepräsident Hamilton Mourão vertreten. Anschliessend will Bolsonaro die Amtsgeschäfte vom Krankenbett aus wieder aufnehmen.

Bolsonaro liess sich im Albert-Einstein-Krankenhaus in der brasilianischen Wirtschaftsmetropole São Paulo operieren. Sein Sohn, der Abgeordnete Eduardo Bolsonaro, schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, der mehrstündige Eingriff sei gut verlaufen. Er bedankte sich für «all die Unterstützerbotschaften».

Um forte abraço a todos e até breve! Deus no comando! 🇧🇷👍 pic.twitter.com/SegyTyNrol — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 27. Januar 2019

Arbeit vom Krankenbett aus



Ein Mann hatte Jair Bolsonaro Anfang September bei einem Wahlkampfauftritt in Juiz de Fora im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais mit einem Messer angegriffen und schwer am Bauch verletzt. Bolsonaro wurde notoperiert und schon damals im Albert-Einstein-Krankenhaus behandelt. Ihm wurde auch der künstliche Darmausgang gelegt.

Vizepräsident Mourão übernimmt nun für zwei Tage die Amtsgeschäfte Bolsonaros, danach will der Präsident vom Krankenbett aus wieder an die Arbeit gehen. Insgesamt muss Bolsonaro sieben bis zehn Tage in der Klinik bleiben. Wenn es nötig sei, würden seine Minister aus der Hauptstadt Brasília eingeflogen, sagte Präsidentensprecher Otávio do Rego Barros.

Der Rechtspopulist Bolsonaro wird häufig als «Donald Trump Brasiliens» bezeichnet und fällt immer wieder mit rassistischen, frauenfeindlichen und homophoben Äusserungen auf. Der Ex-Offizier hat sein Amt als Präsident im Januar angetreten.

(bee/afp)