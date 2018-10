Sprengsatz bei Clinton und Obama entdeckt

Wie lokale US-Medien berichten, haben Unbekannte offenbar einen Sprengsatz an das Anwesen von Bill und Hillary Clinton in New York versendet. Ein Mitarbeiter des Ehepaares fand einen «explosiven Gegenstand».

Auch beim ehemaligen US-Präsidenten Barrack Obama wurde ein verdächtiges Päckchen entdeckt. Dies schreibt der Secret Service in einer Pressemitteilung.

BREAKING: Secret Service intercepts suspicious packages addressed to the residences of former President Obama and former First Lady Hillary Clinton. Working with our law enforcement partners on the investigation. Our Statement: https://t.co/lJdTn04KmI