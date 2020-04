Boris Johnson regiert vom Spital aus

Der mit dem Coronavirus infizierte britische Premierminister Boris Johnson ist nach Worten seines Sprechers nach einer «beschwerdefreien» Nacht in der Klinik in «guter Stimmung». «Er bleibt im Krankenhaus unter Beobachtung», fügt der Sprecher hinzu.

Johnson wurde am Sonntagabend ins Spital eingeliefert und verbrachte dort die Nacht auf Montag. Johnson war vor 10 Tagen positiv auf das Virus getestet worden.

Beruhigung über Twitter

Auf Twitter versuchte Johnson die britische Bevölkerung zu beruhigen. Es handle sich um «routinemässige Abklärungen», teilte er mit.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.