Polizei sucht Mafioso mit 20 Gesichtern

20 Augenpaare blicken etwas gelangweilt vom Fahndungsfoto, wobei man viele davon hinter den dunklen Sonnenbrillen gar nicht erkennt. Das spielt aber keine Rolle, denn sie sind alle identisch – und gehören zu Cesare Battisti. Um den flüchtigen ehemaligen Linksextremisten zu stellen, hat die brasilianische Polizei zum Bildbearbeitungsprogramm Photoshop gegriffen.

Damit möglichst viele Hinweise aus der Bevölkerung eingehen, haben die Ermittler den 63-Jährigen mit allerlei Verkleidungen abgebildet. Man sieht Battisti mit Bart, Schnauz, Stoppelfrisur, ergraut oder dunkel, mit Hut, Kappe oder Mütze, mit Sportler-, Piloten- oder normaler Brille – und in fast allen erdenklichen Kombinationen dieser äusseren Merkmale.

Dabei haben die Beamten dem Gesuchten den immer gleichen Gesichtsausdruck gelassen und auch an der Kleidung nichts geändert. Und auch bei der Wahl des Grundbildes scheinen sich die Polizisten für ein Foto entschieden zu haben, das dem Flüchtigen nur ansatzweise gleicht.

Auslieferungsbefehl unterzeichnet

Das 20-teilige Fahndungsbild wurde am Sonntag veröffentlicht. Zuvor hatte Cesare Battisti seit 2011 unbehelligt unter dem Schutz der brasilianischen Regierung gelebt, während er in Italien wegen Mordes gesucht wurde. Im Zuge der Präsidentschaftswahlen, bei denen der ultrarechte Jair Bolsonaro siegte, verlor Battisti diesen Schutz. Bolsonaro hatte Italien bereits vor seiner Wahl Ende Oktober die Auslieferung Battistis in Aussicht gestellt.

Am Donnerstag hatte der Oberste Gerichtshof Brasiliens Haftbefehl gegen ihn erlassen, seitdem fehlt von ihm jede Spur. Am Freitag wurde zudem ein Auslieferungsbefehl gegen den 63-Jährigen unterzeichnet. Medienberichten zufolge suchte die Polizei bislang vergeblich nach Battisti. Er wurde aber zunächst nicht offiziell als flüchtig eingestuft.

Linksextremistische Gruppe

Battisti war 1993 in Italien in Abwesenheit wegen vierfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er bestreitet die Vorwürfe. Die Ende der 70er-Jahre verübten Morde werden der linksextremistischen Gruppe «Bewaffnete Proletarier für den Kommunismus» angelastet, deren Mitgründer Battisti war.

