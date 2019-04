Die EU-Staats- und Regierungschefs räumten dem Vereinigten Königreich am Mittwoch auf einem Sondergipfel in Brüssel einen weiteren Aufschub des Brexits ein. Die neue Deadline wurde auf den 31. Oktober angesetzt. Bis dahin hat Grossbritannien Zeit, seine Brexit-Strategie zu überdenken. EU-Ratspräsident Donald Tusk mahnte: «Bitte verschwendet die Zeit nicht».

Die Reaktionen auf den «Halloween-Brexit» liessen nicht lange auf sich warten.

Brexit extension a Halloween Nightmare! ... new deadline 31st October. #Brexit pic.twitter.com/09SklHUFyv — Dr. Eddie Murphy (@dreddiemurphy) April 10, 2019

Theresa May scheint sich über den Aufschub – noch – zu freuen.

Es ist nie zu früh, sich über ein Halloween-Kostüm Gedanken zu machen.

looks like I've found my Halloween costume then #brexit pic.twitter.com/LJulxVURDi — Em ♡ (@fawkeofff) April 11, 2019

Während die einen resigniert feststellen, dass man es tatsächlich mit einer Zombie-Regierung zu tun habe...

Halloween Brexit x May x Fixed Term Parliaments Act means we really are stuck with a zombie government. pic.twitter.com/nlOBOLdqqC — Helen Dale (@_HelenDale) April 11, 2019

...prophezeien andere, dass die kommende Halloween-Nacht zum «Brexit-Alptraum» der amtierenden Premierministerin werden wird.

«So sehen die Shining-Zwillinge heute aus», weiss Twitter-Userin Sally.

#EUCO #Brexit

So, as Britain prepares for a Halloween Brexit 🎃 here's what 'The Shining' twins look like now 😱 pic.twitter.com/WsHebTYtMb — Sally (@BanksysTeddy) April 10, 2019

«Eine politische Horror-Show», fasst Scottish Politics News zusammen.

UK #Brexit leave date now extended to October 31st...Halloween

(no this is not a wind up ..its a true political horror show!)

..also presuming Westminster agrees an exit withdrawal deal by then... pic.twitter.com/EveRuUhFpG — ScottishPoliticsNews 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@ScoPoliticsNews) April 10, 2019

