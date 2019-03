Brexit könnte auf den 22. Mai verschoben werden

Der EU-Gipfel will Grossbritannien zwei Möglichkeiten für eine kurze Verschiebung des Brexit anbieten. Falls das britische Unterhaus kommende Woche das Austrittsabkommen annehme, werde der Brexit-Termin auf den 22. Mai verlegt, hiess es aus dem Umfeld von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend in Brüssel. Andernfalls habe London noch bis zum 12. April Zeit – nach Angaben aus EU-Kreisen, um Europawahlen zu organisieren und eine längere Verschiebung bis Ende 2019 zu beantragen. Die Alternative wäre ein ungeordneter Austritt.

EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte auf Twitter, die 27 EU-Staaten ausser Grossbritannien hätten sich «einstimmig auf ihre Antwort» zu den Anträgen der britischen Seite geeinigt. Er werde nun Premierministerin Theresa May treffen. Weitere Angaben machte Tusk zunächst nicht.

Widerstand bei EU-Regierungen



Grossbritannien sollte ursprünglich am 29. März aus der EU austreten. Wegen der Schwierigkeiten bei der Ratifizierung des mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrags bat die britische Premierministerin Theresa May am Mittwoch um eine Verschiebung bis zum 30. Juni.

Dies stiess bei vielen EU-Regierungen aber auf Widerstand, weil der Termin erst nach der Europawahl vom 23. bis 26. Mai liegt. An ihr müsste Grossbritannien dann eigentlich teilnehmen, obwohl es aus der EU austritt.

Die Staats- und Regierungschefs hatten seit dem Nachmittag in Brüssel über den Brexit beraten.

(bee/afp)