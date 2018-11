Mehrere Minister treten aus Protest zurück

Die britische Brexit-Staatssekretärin Suella Braverman ist von ihrem Amt zurückgetreten. Das teilte Braverman am Donnerstag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Sie protestiert damit gegen das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May.

Zuvor hatten bereits ihr Chef, Brexit-Minister Dominic Raab, die Arbeitsministerin Esther McVey sowie der Nordirland-Staatssekretär Shailesh Vara ihr Amt niedergelegt.

Pfund stürzt ab

Für Premierministerin Theresa May sind die Rücktritte ein schwerer Rückschlag. Erst am Mittwochabend hatte May ihrem Kabinett nach stundenlanger Debatte die Zustimmung zu dem Entwurf abgerungen. Das Unterhaus wird voraussichtlich erst im Dezember über das Abkommen abstimmen.

Unmittelbar nach Raabs Rücktritt ist das britische Pfund deutlich gefallen. Die britische Währung notierte am Donnerstagvormittag bei 1,2831 Dollar – vor der Ankündigung war das Pfund noch bis auf 1,30 Dollar geklettert.

