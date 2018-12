Bub (8) stirbt an Weihnachten in Grenzhaft

Ein Bub aus Guatemala ist an Weihnachten in einem Spital in New Mexico gestorben. Der 8-Jährige war mit seinem Vater an der US-Grenze inhaftiert. Als er erkrankt ist, wurde das Kind ins Spital gebracht, wo ihm aber nicht mehr geholfen werden konnte. Woran der Junge starb, ist nicht bekannt.

Bereits Mitte Dezember ist ein Mädchen (7) in US-Grenzhaft verdurstet. Das Mädchen war Aufzeichnungen der US-Grenzbehörden zufolge am 6. Dezember abends zusammen mit seinem Vater und weiteren mehr als 160 Flüchtlingen festgenommen worden.

Mehr als acht Stunden später habe es hohes Fieber bekommen und sei bewusstlos geworden. Weiter geht daraus hervor, dass das Kind mehrere Tage weder gegessen noch getrunken hatte. Die Notaufnahme im Spital von El Paso (Texas) half nicht mehr.

(20M)