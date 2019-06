Bus stürzt in Schlucht – 42 Tote

Ein überfüllter Bus ist im nordindischen Himalaya in eine Schlucht gestürzt. Bei dem Unglück am Donnerstag kamen mindestens 42 Menschen ums Leben, wie die Polizei im Bundesstaat Himachal Pradesh mitteilte. Mehr als 30 Menschen seien verletzt worden. Sie wurden in naheliegende Spitäler gebracht.

Der Bus war im Bezirk Kullu von der Strasse abgekommen und 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Wie der Sender «NDTV» berichtet, reisten viele der 70 Passagiere auf dem Dach des Fahrzeugs. Laut dem Regierungsbeamten Sheetal Kumar soll der Buschauffeur zu schnell mit dem überfüllten Bus gefahren sein.

Indien hat die höchste Zahl von Verkehrstoten weltweit. Rund 135'000 Menschen sterben nach Angaben des Verkehrsministeriums im Schnitt jedes Jahr auf den Strassen des Landes. Verantwortlich dafür sind unter anderem der schlechte Zustand der Strassen und Fahrzeuge sowie unvorsichtige Fahrer.

Deeply saddened by the bus accident in Kullu. Condolences to the families of those who lost their lives. I hope the injured recover soon. The Himachal Pradesh Government is providing all possible assistance that is required: PM @narendramodi