Kapitänin (31) wird im Netz als Heldin gefeiert

Wenige Stunden nach der Verhaftung von Carola Rackete wird die 31-jährige Kapitänin des deutschen Rettungsbotes Sea Watch 3 im Internet als Heldin gefeiert. Sie hatte 40 aus Seenot gerettete Flüchtlinge ans italienische Festland gebracht und damit gegen geltende Gesetze verstossen.

Umfrage Hat Carola Rackete richtig gehandelt? Ja, sie ist für mich eine mutige Heldin.

Ich weiss nicht, ob es sich lohnt, für diese Rettung eine Haftstrafe zu riskieren.

Nein. Sie hat gegen das Gesetz verstossen.

Johannes Bayer, Vorstand der zivilen Seenotrettungs-Organisation Sea Watch preist die Kapitänin auf Twitter: «Sie hat genau richtig gehandelt.»

🔵 Statement unserer Kapitänin, #CarolaRackete, vor dem Einlaufen mit der #SeaWatch3.



Wir sind stolz auf unsere Kapitänin, sie hat genau richtig gehandelt. Sie hat auf dem Seerecht beharrt und die Menschen in Sicherheit gebracht," – #SeaWatch-Vorstand Johannes Bayer. pic.twitter.com/0BWHOTFPVf — Sea-Watch (@seawatchcrew) 29. Juni 2019

Matteo Salvini, Italiens Innenminister und Lega-Parteivorstand, rechtfertigt hingegen die von ihm angeordnete Verhaftung in knappen Sätzen: «Kommandantin verhaftet, Schiff beschlagnahmt».

Ansonsten findet Carola Rackete grosse Zustimmung für ihre Aktion. So bekundet Christiane Schneider von der deutschen Bürgerschaftsfraktion Die Linke der Frau aus dem niedersächsischen Hambühren «Respekt für ihren Mut und ihre Entschlossenheit».

Was für eine Welt! Festgenommen, weil sie Menschen aus Seenot rettete. Grosser Respekt für ihren Mut und ihre Entschlossenheit, das einzig Richtige zu tun. @seawatchcrew #seawatch3 #CarolaRackete #Seebrücke https://t.co/0aOe2L8fvA — Christiane Schneider (@ChristianeSchn2) 29. Juni 2019

Der langjährige ARD-Redaktor Arnd Henze schreibt auf seinem Privataccount, es gehe bei der Aktion von Rackete um die «Verteidigung der humanitären Seele Europas».

Bei #FreeCarola und @seawatchcrew geht es um die Verteidigung der humanitären Seele Europas. Und um eine mutige Frau, die das Richtige getan hat. #HumanityIsNotACrime #CarolaRackete https://t.co/AV7IWuv6Ub — Arnd Henze (@arndhenze) 29. Juni 2019

Erik Marquardt, der für Die Grünen im europäischen Parlament sitzt, nennt die Verhaftung der Kapitänin «schäbig».

Die #SeaWatch-Kapitänin Carola Rackete wurde verhaftet, weil sie Menschen gerettet und nach mehr als zwei Wochen auf See endlich in Sicherheit gebracht hat. Es ist so schäbig. #freecarola pic.twitter.com/o821zmwBKO — Erik Marquardt (@ErikMarquardt) 29. Juni 2019

Die Künstlervereiningung «Zentrum für Politische Schönheit» verlangt auf Facebook vom deutschen Bundeskanzleramt, sich hinter «Sea Watch» zu stellen.

Auch er Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hat sich gemäss einer Pressemitteilung zur Verhaftung der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete geäussert: «Eine junge Frau wird in einem europäischen Land verhaftet, weil sie Menschenleben gerettet hat und die geretteten Menschen sicher an Land bringen will.» Dies mache ihn «traurig und zornig».

Hier wartet die Polizei auf Rackete:



(Video: AFP)

(mat)