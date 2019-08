9,5 Jahre Haft für Killer von Daniel H.

Der 24-jährige Syrer Alaa S. soll der Anklage zufolge Ende August vergangenen Jahres am Rande des Chemnitzer Stadtfests gemeinsam mit einem flüchtigen Tatverdächtigen den 35-jährigen Daniel H. erstochen haben. Einen weiteren Mann soll er mit einem Messerstich verletzt haben.

Die Gewalttat löste in Chemnitz eine Reihe ausländerfeindlicher Demonstrationen und teils gewaltsame Ausschreitungen von Rechtsextremen aus, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten. Der vor dem Landgericht Chemnitz geführte Prozess findet aus Sicherheitsgründen im Oberlandesgericht Dresden statt. Die Staatsanwaltschaft hatte für den Angeklagten zehn Jahre Haft gefordert, die Nebenkläger wollten ihn elf Jahre hinter Gitter sehen.



Alaa S. im Gerichtsgebäude in Dresden. (Bild: AFP)

Die Verteidigung hingegen verlangte einen Freispruch. Die Beweisaufnahme habe «nicht ergeben», dass ihr Mandant Daniel H. getötet und einen weiteren Mann verletzt habe, sagte Verteidigerin Ricarda Lang am Donnerstag in Dresden. Der Haftbefehl gegen den Angeklagten Alaa S. sei deshalb umgehend aufzuheben.

S. selbst hatte während des Prozesses geschwiegen. In seinem Schlusswort sagte er, er hoffe, dass «die Wahrheit ans Licht gebracht wird», zitiert ihn «MDR Sachsen». Was der Familie von Daniel H. widerfahren sei, tue ihm leid. Er hoffe, «nicht das zweite Opfer dieses Täters zu sein».

Knapp zehn Jahre für Totschlag und Körperverletzung

Am Donnerstagnachmittag wurde schliesslich am Landgericht Chemnitz in Dresden das Urteil verkündet. S. soll wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung 9,5 Jahre in Haft.

Die Gewalttat löste in Chemnitz eine Reihe ausländerfeindlicher Demonstrationen und teils gewaltsame Ausschreitungen von Rechtsextremen aus, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten. Auch die AfD und die Pegida-Bewegung versuchten, den Fall für ihre politischen Zwecke zu missbrauchen.

(woz/vro/afp)