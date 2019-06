Chilbibahn bricht während Fahrt auseinander – 1 Tote

Eine Fahrt auf einer Attraktion in einem usbekistanischen Vergnügungspark endet in einer Katastrophe: Eine vollbesetzte Chilbibahn bricht auseinander. Der Teil mit den Parkbesuchern knallt auf dem Boden auf. In einem Video sind die Schreie der Menschen zu hören.

Laut nicht bestätigten Informationen soll eine 19-jährige Frau ums Leben gekommen sein. Mehrere Menschen seien verletzt worden. Der Vergnügungspark Istiklol befindet sich in der usbekistanischen Stadt Jizzakh.

(chk)