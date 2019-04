Mehrere Explosionen innert 30 Minuten

Erste Berichte um 6:20 Uhr

Während verschiedener Ostermessen detonierten in und um Sri Lankas Hauptstadt Colombo am Sonntagmorgen innerhalb von einer halben Stunde mehrere Sprengsätze. Betroffen waren Luxushotels und Kirchen. Eine Explosion ereignete sich im Osten des Landes in Batticaloa.

7 Uhr

Sri Lankas Minister für Wirtschaftsreform, Harsha de Silva, berichtete kurz nach den ersten Explosionen auf Twitter von zahlreichen Opfern, unter ihnen Ausländer. Er rief dazu auf, Ruhe zu bewahren und zu Hause zu bleiben.

10:50 Uhr

Nach der Serie vom Morgen meldete die Polizei am Vormittag (Schweizer Zeit) eine siebte Explosion, die weitere Todesopfer forderten.

11:20 Uhr

In Orugodawatta, einem Vorort im Norden der Hauptstadt Colombo, ereignete sich eine halbe Stunde später eine achte Explosion. Zum genauen Ort des Vorfalls und den möglichen Opfern lagen zunächst keine Angaben vor.

11:30 Uhr

Als Reaktion verhängte die srilankische Polizei eine sofortige Ausgangssperre. Sie solle bis auf weiteres gelten.

11:40 Uhr

Harsha de Silva verkündete auf Twitter, dass laut Aussagen des Verteidigungsminister alles unternommen werde, um jegliche Aktivitäten terroristischer Gruppen im Land zu stoppen. Die Nutzung von Online-Netzwerken wurde einstweilen untersagt, der Zugang gesperrt.

(dmo)