Clevere Ampel stellt bei lautem Hupen nie auf Grün

«Honk more - wait more»: Mit diesem einfachen Prinzip will die Polizei in Mumbai Verkehrsteilnehmer erziehen, die ohne Grund an Lichtsignalen hupen. Denn offenbar, so die Ordnungshüter in einem mittlerweile viral gegangenen Video zu ihrer neuen Idee, würden viele glauben, dass die Ampel schneller auf Grün stellt, wenn sie ihre Hupen betätigen. Der ständige Lärm sorgt für Ärger und führt zu gesundheitlichen Problemen.

Umfrage Verlieren Sie im Stau die Nerven? Ja, da drehe ich jedesmal fast durch.

Es geht. Stau nervt mich erst dann, wenn er längere Zeit dauert.

Nein, denn ich kann es sowieso nicht ändern.

Ich fahre nicht Auto.

«Punishing Signal» bestraft Ungeduldige

Künftig soll das Gegenteil der Fall sein. Versuchshalber stellte die Stadt an einer vielbefahrenen Kreuzung ein Lichtsignal mit Lärmmessanlage vor, welches «punishing signal» (Bestrafungs-Signal) getauft wurde. Sobald das Gehupe einen Pegel von 85 Dezibel erreicht, verlängert die Ampel die Rotphase automatisch um weitere 90 Sekunden.

Das System soll nach der erfolgreichen Testphase bald an weiteren Verkehrs-Knotenpunkten und in anderen Städten eingesetzt werden – vor allem in der Nähe von Spitälern und Schulen. Polizei-Kommissar Madhukar Pandey: «Mit dem System sorgen wir für mehr Disziplin und sorgen für lärmreduziertes und stressfreieres Fahren in der Stadt.»

Die 20-Millionen-Stadt Mumbai wurde kürzlich auf Rang vier der verstopftesten Städte der Welt eingestuft. Autofahrer verbringen im Schnitt acht Tage und 17 Stunden pro Jahr im Stau.

(trx)