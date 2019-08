Cops halten schwarzen Hausbesitzer für Dieb

Im Haus von Kazeem Oyeneyin in Raleigh im US-Staat North Carolina ging vor wenigen Tagen plötzlich der Alarm los. Der Mann, der als Musikmanager arbeitet, schlief gerade. Als der Alarm ertönte, stand er auf, stellte ihn ab und ging wieder ins Bett.

Zuvor setzte er sich mit der Sicherheitsfirma in Verbindung, um ihnen mitzuteilen, dass alles in Ordnung sei, dass der Alarm irrtümlich abgegangen sei. Wenige Minuten später stand Oyeneyin trotzdem in Handschellen vor seiner Haustür.

Nachdem der Mann in sein Schlafzimmer zurückgegangen war, kamen zwei Polizisten zur Haustür. Sie forderten ihn durch Zurufen auf, sich zu identifizieren. Oyeneyin holte seine Pistole, für die er einen Waffenschein besitzt, und öffnete die Tür. In Aufnahmen der Überwachungskamera ist zu sehen, wie die Cops ihre Waffen auf den Hausbesitzer richten.

Die wichtigste Frage wurde am Anfang nicht gestellt

«Lassen Sie die Waffe fallen und treten Sie aus dem Haus!», schreit einer der Polizisten. Oyeneyin lässt seine Pistole auf dem Boden, verlässt sein Haus aber nicht. Der Polizist fordert ihn dann auf, die Hände am Rücken zu platzieren. Er nähert sich Oyeneyin und legt ihn Handschellen an. Erst dann stellt der Cop die zwei wichtigsten Fragen: «Wohnen Sie in diesem Haus? Können Sie sich identifizieren?»

Obwohl Kazeem Oyeneyin beide Fragen mit Ja beantwortet, verdächtigt der Beamte ihn, ein Einbrecher zu sein. Einen Ausweis will er nicht sehen. Mittlerweile kommen weitere Polizeieinheiten, die zu beginnen, das Haus zu durchsuchen. Weil Oyeneyin die Aktion der Polizisten hinterfragt, wird er zum Polizeiauto eskortiert. «Wieso? Ich habe doch nichts Falsches getan!», wehrt er sich.

«Ich habe es satt, dass Cops ihre Waffen auf mich richten»

Nach einer Weile ist auf dem Video zu sehen, wie ein Polizist Kazeem Oyeneyin ins Haus zurückbringt und ihm die Handschellen abnimmt. Gegenüber dem Sender CNN sagt der Hausbesitzer: «Das ist ein klarer Fall von Diskriminierung. Ich wohne als Schwarzer in einer Nachbarschaft mit mehrheitlich weissen Menschen.» Das sei nicht der erste Vorfall, bei dem die Polizei ihre Autorität überschritten hätte. «Ich habe es satt, dass Polizisten ihre Waffen auf mich richten», sagt er.

Die Polizei von Raleigh erklärte, die Sicherheitsfirma habe sie nie vom Anruf des Hausbesitzers informiert. Die Beamten seien zum Haus gefahren und hätten einen bewaffneten Mann angetroffen, der sich nicht identifiziert habe. Erst als weitere Einheiten zur Unterstützung ausgerückt seien, habe man die Situation klären können. Der Vorfall habe insgesamt sieben Minuten gedauert.

Oyeneyin glaubt immer noch, dass es zur übertriebenen Aktion gekommen sei, weil er ein erfolgreicher schwarzer Hausbesitzer sei. «Ich wurde in meinem Haus festgenommen, weil die Polizei mich beschuldigt hat, ein Gangmitglied zu sein», sagte er. Er habe darum die Aufnahmen seiner Überwachungskamera veröffentlicht, «um Bewusstsein dafür schärfen, was in den USA los ist».

